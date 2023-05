Sobotnie granie w Fortuna 1 Lidze zamknie mecz Górnika Łęczna z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Czy goście przybliżą się do strefy barażowej? Transmisja meczu Górnik Łęczna - Podbeskidzie Bielsko-Biała w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:50.

Górnik i Podbeskidzie to dwa kluby, które przed sezonem miały ambicje sięgające awansu do Ekstraklasy. Oba przeżywały jednak sporo trudnych momentów, które znacznie oddaliły je od realizacji celów.

Obecnie w lepszym położeniu jest zespół z Bielska-Białej. Piłkarze Dariusza Żurawia mają 42 punkty w dorobku. Przed rozpoczęciem 30. kolejki tracili do miejsca barażowego ledwie dwa "oczka".

Górnik przeżył natomiast w tym sezonie piękną przygodę w Fortuna Pucharze Polski, w którym dotarł aż do półfinału, ale rozczarowywał w lidze. Efekt jest taki, że po 29 meczach zespół ma 34 punkty. Wszystko wskazuje na to, że łęcznianie nie powrócą do elity po rocznej przerwie. Należy jednak dodać, że matematyczne szanse wciąż zachowują.

JŻ, Polsat Sport