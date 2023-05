Zwycięstwa z Wisłą Kraków i Sandecją Nowy Sącz sprawiły, że Ruch Chorzów poważnie myśli o bezpośrednim awansie do Ekstraklasy. Aby do tego doszło "Niebiescy" muszą zachować koncentrację i skuteczność do końca rozgrywek.

W 30. kolejce Fortuna 1. Ligi piłkarze Ruchu zmierzą się ze znajdującą się w dołku Resovią. Teoretycznie łatwy rywal może okazać się trudną przeszkodą. Optymistyczne nastroje tonuje trener drużyny z Chorzowa. Jarosław Skrobacz musi mieć w pamięci ostatnie starcie z Resovią, w którym jego drużyna wywiozła z Rzeszowa jedynie punkt. Czy 15. drużyna ligi może ponownie pokusić się o niespodziankę i popsuć humory wiceliderom tabeli?

Relacja i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport