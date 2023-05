Spotkanie w Poznaniu mogło mieć dla "Pasów" znacznie większe znaczenie, gdyby w poprzedniej kolejce udało się wygrać z Miedzią Legnica. Remis 1:1 sprawił, ze strata Cracovii do czwartego w tabeli Lecha wynosi siedem punktów i jest już praktycznie nie do odrobienia, mimo że poznaniacy nie prezentują ostatnio wysokiej formy, czego dowodem była porażka u siebie 0:1 z Górnikiem Zabrze.

"Wiadomo, w jakiej sytuacji jest Lech, zaczyna mu się wymykać miejsce na podium. Dla kibiców w Poznaniu to kluczowa rzecz. Na mecz z nami rywale rzucą wszystkie siły, bo potem czeka ich wyjazd do Częstochowy i spotkanie z Rakowem. To już jednak nie jest nasz problem. Potrafimy grać z takimi zespołami, które są faworytem, przy pełnych trybunach. Tak chcielibyśmy zaprezentować się w Poznaniu, ale musimy wznieść się na wyżyny" – stwierdził trener Zieliński, który w przeszłości pracował też m.in. w Lechu.

Rzeczywiście, w tym sezonie „Pasy” lepiej radzą sobie z zespołami teoretycznie lepszymi, a straciły sporo punktów, gdy były uznawane za faworyta.

"Mamy problem z atakiem pozycyjnym, gdy rywal ustawi się w dziewięciu przed własnym polem karnym. Trzeba cierpliwie kruszyć ten mur. Nam brakuje cierpliwości, chłodnej głowy i typowego snajpera, który przechyliłby szalę na naszą korzyść" – wyjaśnił Zieliński, przypominając, że Cracovia jest w trakcie przebudowy.

"Jestem zaskoczony, że wobec drużyny stawiane są wymagania gry o mistrzostwo czy o europejskie puchary. Zmieniliśmy zespół, nie jest on ten sam co w lipcu. Odmłodziliśmy go, przebudowaliśmy, a za tym niestety nie poszły wyniki" - tłumaczył.

Sytuacja kadrowa "Pasów" jest dobra. Gotowi do gry są prawie wszyscy zawodnicy, oprócz Kamila Pestki, Mathiasa Hebo Rasmussena i Davida Jablonsky’ego, którzy przechodzą rehabilitację po ciężkich kontuzjach.

W kończących sezon meczach Cracovii będzie walczyła o zajęcie jak najwyższego miejsca w tabeli, a trener Zieliński o swoją przyszłość. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca. Krakowski szkoleniowiec zapytany o stan negocjacji, odparł:

"To nie do mnie pytanie, tylko do osób, które rządzą w klubie, czyli wiceprezesa Stefana Majewskiego, prezesa Janusza Filipiaka. Jestem cały czas w pracy. Rozmawialiśmy już, wstępne deklaracje padły, ale na tę chwilę skupiam się na meczu z Lechem. Chciałbym z Cracovią grać o wyższe cele, ale muszą pójść za tym pewne ruchy, jak utrzymanie kadry. To jest mój warunek numer jeden. Nie jest to próba szantażu, ale przekonanie, że aby walczyć o wyższe cele, trzeba dać zespołowi grać w tym samym składzie, a także wzmacniać go jakościowo" – podkreślił.

Relacja i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.