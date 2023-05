Lechię, która plasuje się na 17. pozycji, tylko cud może uchronić od spadku. Do bezpiecznej 15. lokaty, którą zajmuje KGHM Zagłębie, dzieli ją aż dziewięć punktów. I właśnie w sobotę o godz. 20 biało-zieloni podejmą ekipę z Dolnego Śląska – jeśli przegrają, zostaną zdegradowani.

„Wiem, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz i sprawić, żeby trzy punkty zostały w Gdańsku. Wszyscy wychodzą na boisko, aby odnieść zwycięstwo i nie wyobrażam sobie, żeby w tym momencie ktoś myślał, że jest to niemożliwe do zrealizowania” – powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Gdańsku Kubicki.

Gdańszczanie przegrali cztery poprzednie ligowe mecze, a w ostatniej potyczce ulegli w Częstochowie Rakowowi aż 0:4.

„Naprawdę przystąpiliśmy do tego spotkania bardzo skoncentrowani. W pierwszej połowie wyglądaliśmy bardzo dobrze i z perspektywy murawy wydawało mi się, że za chwilę strzelimy gola, że to tylko kwestia czasu, kiedy wyjdziemy na prowadzenie. A kiedy przegrywaliśmy 0:1 musieliśmy gonić wynik i się otworzyć. No i po przerwie gospodarze skutecznie nas wypunktowali” – przyznał.

24 października w pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami Lechia wygrała w Lubinie 3:0. Był to również ostatni mecz, w którym gdańszczanie zdobyli bramkę w pierwszej połowie.

„Nie mam nic przeciwko temu, aby w sobotę ta historia się powtórzyła. Strzelmy ponownie pierwsi gola i ustawny sobie dzięki temu mecz. Wtedy powinno być łatwiej” – zauważył

Kubicki zdobył w tym sezonie jedną bramkę – pokonał w Lubinie właśnie bramkarza KGHM. 27-letni środkowy pomocnik, który jest wychowankiem Zagłębia zapewnia, że jeśli w sobotę ponownie umieści piłkę w siatce, nie będzie miał problemów z okazaniem radości.

„Planuję po golach Lechii cieszyć się i nie ma dla mnie różnicy, kto trafi do siatki. Mam nadzieje, że zdobędziemy więcej bramek od rywali i uczynimy to również jako pierwsi, bo wtedy gra powinna nam się lepiej ułożyć” – podsumował.

Do składu gospodarzy wracają zawieszeni przed meczem z Rakowem bramkarz Dusan Kuciak i stoper Mario Maloca, a także pauzujący za żółte kartki boczny defensor Henrik Castegren.

Relacja i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.