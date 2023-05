Przeprosiny nic nie dały. Ciąg dalszy problemów Messiego

Przypomnijmy, że Messi udał się na Bliski Wschód w ostatni poniedziałek. Zawodnik PSG jest ambasadorem kandydatury Arabii Saudyjskiej, która stara się o prawo do organizacji piłkarskich mistrzostw świata w 2034 roku. Była to zaplanowana wizyta, lecz Argentyńczyk nie skonsultował tego ze swoim klubem. To rozzłościło władze paryskiego zespołu, które zdecydowały się zawiesić Messiego na dwa tygodnie.

Wściekli byli również kibice. Fani PSG zebrali się pod stadionem, gdzie skandowali obraźliwe przyśpiewki skierowane w stronę piłkarza. Otwarcie domagali się także odejścia Messiego z klubu.

34-latek odniósł się do zarzutów w wideo zamieszczonym na Instagramie. W nagraniu Messi przeprosił za swoje zachowanie.

"Myślałem, że jak zawsze będziemy mieli dzień wolny po niedzielnym meczu. Wyjazd miałem zaplanowany wcześniej i nie mogłem go odwołać, bo już raz to zrobiłem. Przepraszam kolegów z drużyny i czekam na decyzję klubu odnośnie tego, co chce ze mną zrobić" - powiedział.

PSG pozostało jednak nieugięte. Kara zawieszenia została podtrzymana, a Messiego zabrakło w kadrze na ligowy mecz z Troyes.

📄🆗 Le groupe parisien pour le déplacement à Troyes ce dimanche. #ESTACPSG I #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2023

W bieżącym sezonie we wszystkich rozgrywkach Messi zagrał w 37 meczach, w których zdobył 20 bramek. Jego kontrakt z PSG wygasa wraz z końcem czerwce. Obecnie coraz mniej wskazuje na to, że zostanie on przedłużony. Zagadką pozostaje również przyszłość 174-krotnego reprezentanta Argentyny. Mówi się o transferze na Bliski Wschód lub powrocie do Barcelony.

mtu, Polsat Sport