Sensacja! Roberto Soldić brutalnie znokautowany (WIDEO)

Były podwójny mistrz organizacji KSW, Roberto Soldić (20-4, 1 NC, 17 KO, 1 SUB) przegrał przez nokaut z Zebaztianem Kadestamem (15-7, 13 KO, 1 SUB) podczas gali ONE Fight Night 10. Dla Chorwata była to pierwsza porażka od ponad pięciu lat.

Soldić debiut w organizacji ONE Championship zanotował w grudniu 2022 roku. Jego walka została uznana za No Contest, po tym jak Chorwat został trafiony przez swojego rywala, Murada Ramazanova poniżej pasa.

ZOBACZ TAKŻE: Ojciec gwiazdy MMA oskarżony o usiłowanie zabójstwa

Drugi pojedynek był zarazem debiutem "Robocopa" w Stanach Zjednoczonych. W starciu z Kadestamem Soldić był wyraźnym faworytem i przez długie momenty walki nic nie wskazywało na niespodziankę. Chorwat przeważał w stójce aż do końcówki 2. rundy. Wtedy to Szwed skontrował fantastycznym łokciem, posyłając rywala na deski. Chwila walki pod siatką, serie ciosów Kadestama, mocny prawy i mieliśmy koniec walki.

Dla Soldicia to pierwsza porażka od 2018 roku, kiedy to w swojej drugiej walce dla KSW znokautował go Dricus Du Plessis. Później Chorwat zrewanżował się i odzyskał pas kategorii półśredniej. Owego pasa bronił udanie aż powędrował do dywizji średniej, gdzie pokonał przed czasem Mameda Khalidova, zostając podwójnym mistrzem. Była to jego ostatnia walka w KSW.

IM, Polsat Sport