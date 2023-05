Milan nie wygrał dwóch ostatnich meczów. Najpierw podopieczni Stefano Pioliego zremisowali z Romą, a ostatnio z Cremonese. Licząc wszystkie rozgrywki to pięć minionych meczów ekipy z Mediolanu to tylko jedno zwycięstwo z Lecce i aż cztery remisy. W tabeli gospodarze plasują się na szóstym miejscu. Jednak mają tyle samo punktów, co piąta Atalanta i siódma Roma.

Lazio pomimo zwycięstwa w ostatniej kolejce, straciło matematyczne szansę na dogonienie pierwszego Napoili. W tym momencie zawodnicy Maurizio Sarriego muszą oglądać się za siebie, by nie stracić drugiej pozycji. Ich przewaga nad trzecim Juventusem wynosi już tylko punkt, a nad czwartym Interem mają cztery "oczka" zapasu.

W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami lepsze zdecydowanie okazało się Lazio. Zawodnicy ze stołecznego miasta wygrali 4:0. Bramki w tamtym meczu strzelali Sergej Milinkovic-Savic, Mattia Zaccagni, Luis Alberto i Felipe Anderson. Według bukmacherów faworytem najbliższej konfrontacji jest AC Milan.

Relacja i wynik na żywo z meczu AC Milan - Lazio od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.

Dominik Kamiński, Polsat Sport