Carlos Alcaraz staje przed szansą na obronę tytułu w stolicy Hiszpanii. 20-latek przed rokiem triumfował na madryckich kortach, a teraz ponownie ma okazję, aby wygrać turniej w swoim rodzimym kraju. Wicelider światowego rankingu to faworyt niedzielnego starcia i jeśli uda mu się zwyciężyć, na koncie będzie miał już dziesięć wygranych turniejów rangi ATP. Doping hiszpańskiej publiczności może okazać się dla niego nieocenionym wsparciem w osiągnięciu tego celu.

Forma Jana-Lennarda Struffa w Madrycie to nie lada sensacja. 65. tenisista rankingu sprawił parę niespodzianek w drodze do finału. Niemiec w ćwierćfinale wyeliminował Stefanosa Tsitsipasa, natomiast w kolejnej rundzie uporał się z Asłanem Karacewem. Teraz teoretycznie czeka go najtrudniejszy mecz w turnieju i być może najważniejszy w karierze.

Relacja na żywo z meczu Alcaraz - Struff na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.

HS, Polsat Sport