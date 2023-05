BM Stal bliżej półfinału. Zwycięstwo ostrowian w pierwszym meczu

BM Stal Ostrów Wielkopolski pokonała Grupa Sierleccy Czarnych Słupsk 95:85 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym play-off Energa Basket Ligi. Spotkanie nr 2 we wtorek o godz. 20:00. Transmisja w Polsat Sport Extra.

Trójki Davida DiLeo na początku dawały nawet sześć punktów przewagi przyjezdnym. Straty niemal w pojedynkę odrabiał Ojars Silins - po jego kolejnym rzucie był już remis! Po chwili prowadzenie ostrowianom dawał Aigars Skele. Obie ekipy ciągle pokazywały jednak świetną formę w ataku. Ostatecznie dzięki kolejnemu trafieniu z dystansu DiLeo po 10 minutach było 26:27. Drugą kwartę gospodarze rozpoczęli od serii 13:0, a na wyróżnienie zasłużyli Michał Michalak oraz Adonis Thomas. Dopiero po czterech minutach przerwał to Bartosz Jankowski. Kolejne trójki dokładał też DiLeo, ale teraz to BM Stal kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 52:46.

David DiLeo trafiał także w trzeciej kwarcie i dzięki niemu słupszczanie przegrywali już tylko dwoma punktami. Aigars Skele oraz Michał Michalak dość szybko opanowali sytuację na korzyść drużyny trenera Andrzeja Urbana. Później aktywny był też Mateusz Zębski i mimo trójek Brae Iveya oraz Jakuba Musiała po 30 minutach było 72:64. W kolejnej części meczu niewiele się zmieniało, ponieważ ostrowianie grali niezwykle konsekwentnie. Bartosz Jankowski potrafił zbliżyć przyjezdnych na sześć punktów, ale po chwili swoimi rzutami odpowiadali Skele i Silins. Ostatecznie BM Stal zwyciężyła pewnie - 95:85.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Michał Michalak z 24 punktami, 5 zbiórkami i 3 asystami. W ekipie gości wyróżniał się David DiLeo z 27 punktami (9 trójek).

Pierwszy mecz ćwierćfinałowy: BM Stal Ostrów Wlkp. - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 95:85 (26:27, 26:19, 20:18, 23:21).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 1-0 dla Stali. Drugie spotkanie rozegrane zostanie we wtorek w Ostrowie Wlkp.

Punkty:

BM Stal Ostrów Wlkp.: Michał Michalak 24, Ojars Silins 18, Aigars Skele 15, Nemanja Djurisic 10, Damian Kulig 10, Mateusz Zębski 8, Adonis Thomas 6, Jakub Garbacz 2, Markus Loncar 2.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: David DiLeo 27, Billy Ivey 16, Bartosz Jankowski 12, Jakub Schenk 8, Mikołaj Witliński 7, Michał Chyliński 7, De quon Lake 5, Jakub Musiał 3, Gracjan Kołodziej 0, Shavon Coleman 0, Paweł Leończyk 0.

mtu, plk.pl