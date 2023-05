EBL: King Szczecin - Anwil Włocławek. Relacja i wynik na żywo

Po trzydziestu kolejkach fazy zasadniczej Energa Basket Ligi szczecinianie uplasowali się na drugim miejscu w tabeli, mając na koncie tyle samo punktów, co zwycięzcy tej części sezonu, koszykarze WKS-u Śląska Wrocław. Anwil od braku awansu do play-offów dzielił zaś tylko punkt: zawodnicy z Włocławka zgromadzili 47 "oczek", zaś 9. w tabeli Enea Zastal BC Zielona Góra - 46. Znakomite wyniki szczecinian zostały docenione przez trenerów. MVP i najlepszym Polakiem dzięki ich głosom został Andrzej Mazurczak, a najlepszym szkoleniowcem wybrany został Arkadiusz Miłoszewski.

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Łączyński: Zrobiliśmy pierwszy krok, by pokazać, że polska koszykówka wstaje z kolan

Mimo to chyba nikt nie pokusiłby się o stwierdzenie, że King jest faworytem tej rywalizacji. Anwil, do momentu porażki z BM Stalą Ostrów Wielkopolski w ostatniej kolejce Energa Basket Ligi, zanotował 12 zwycięstw z rzędu, w tym to najcenniejsze - w finale Pucharu Europy FIBA, dające ekipie z Włocławka pierwsze w historii polskiego klubowego basketu trofeum tej rangi.

W bieżącym sezonie obie drużyny mierzyły się dwukrotnie. Przed własną publicznością Anwil wygrał 99:91 (aż pięciu koszykarzy drużyny z Włocławka miało wówczas dwucyfrową zdobycz punktową), zaś do wyłonienia zwycięzcy drugiego starcia potrzebna była dogrywka. Ostatecznie triumfowali w niej zawodnicy Kinga (88:87). Kto lepiej rozpocznie rywalizację w play-offach?

Relacja i wynik na żywo z meczu King Szczecin - Anwil Włocławek na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 20:00.

RI, Polsat Sport