Czas poznać zwycięzcę turnieju ATP w Madrycie. W finale zmierzą się Carlos Alcaraz i Jan-Lennard Struff. Który z tenisistów będzie górą w tym starciu? Transmisja meczu Alcaraz - Struff w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Faworytem niedzielnego pojedynku będzie Alcaraz. Hiszpan gra przed własną publicznością, a do tego jest najwyżej rozstawionym zawodnikiem w turnieju. Na drodze do finału wicelider rankingu ATP w pokonanym polu zostawił m.in. Zvereva, Chaczanowa czy Coricia, tracąc przy tym tylko jednego seta. Dla Alcaraza, który w piątek obchodził 20. urodziny, będzie to szansa na obronę tytułu wywalczonego w zeszłym roku.

Plany zamierza mu jednak pokrzyżować Struff. 65. tenisista światowego rankingu rewelacyjnie spisuje się na kortach w stolicy Hiszpanii. Najpierw sensacyjnie w ćwierćfinale wyeliminował Tsitsipasa, a następnie w półfinale uporał się z Karacjaewem. W niedzielę Niemiec postara się sprawić kolejną niespodziankę. Dodajmy, że 33-latek stoi przed życiową szansą - do tej pory nie wygrał żadnego turnieju ATP.

Czy Alcaraz przed własną publicznością stanie na wysokości zadania i odniesie zwycięstwo? Czy może znakomicie spisujący się w Madrycie Struff pokona kolejnego faworyta?

Transmisja meczu Carlos Alcaraz - Jan-Lennard Struff w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 18:30.

