W niedziele w Rzeszowie odbędzie się niezwykle ważne dla układu górnej części tabeli spotkanie. Stal w 30. kolejce Fortuna 1 Ligi podejmie Arkę Gdynia. Oba zespoły marzą o awansie do PKO BP Ekstraklasy, a ofensywna gra jednych i drugich zwiastuje mnóstwo emocji. Transmisja meczu Stal Rzeszów - Arka Gdynia w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Spotkanie Stali z Arką jest niezwykle ważne w kontekście walki o strefę barażową. Przed 30. kolejką rzeszowianie z 43 punktami byli na 7. pozycji i tracili oczko do Arki. Stal ma bardzo udany ostatni okres, w którym w czterech meczach uzbierała 9 punktów. Piłkarze Daniela Myśliwca to przede wszystkim ofensywny styl, co skutkuje jedną z najlepszych ofensyw w tym sezonie.

Arka pod tym względem nie jest dużo gorsza i pewnie byłaby zdecydowanie wyżej w tabeli, gdyby nie fatalna postawa w meczach u siebie. Jeśli chodzi o wyjazdy, to nikt tak dobrze nie punktuje w Fortuna 1 Lidze, jak właśnie Arka.

W pierwszym meczu obu ekip, który rozegrany został w październiku padł remis 2:2, a wszystkie bramki padły w pierwszej połowie.

IM, Polsat Sport