Kacper Tobiasz zmieni klub? Zieliński nie ukrywa, że jest wielkie zainteresowanie!

Gościem Cafe Futbol po finale Fortuna Pucharu Polski był dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński, który został zapytany o ewentualną sprzedaż młodego bramkarza.

- To zależy w jakim momencie pójdzie. Jeżeli teraz, to uważam że nikt nie zapłaci tej wartości, jaką będzie wart za rok, ponieważ on się cały czas rozwija i uważam, że to nie jest dobry moment na sprzedaż. Jeżeli będzie jednak oferta, z której będziemy musieli skorzystać, bo to jest część budżetowa, ja mam w planie transfery netto i określoną sumę, co powinno się zrobić w najbliższym sezonie - to może zatem dojść do takiej sytuacji, że sprzedamy Kacpra, tym bardziej, że zainteresowanie jego osobą jest coraz większe. Jakie kluby? Jak powiem jedną ligę, to już będzie wiadomo, jakie dwa kluby (śmiech) - zaznaczył Zieliński.

Tobiasz może być zatem kolejnym bramkarzem Legii, który zrobi wielką karierę międzynarodową. Wcześniej takimi zawodnikami byli m.in. Artur Boruc, Łukasz Fabiański czy Wojciech Szczęsny. Zieliński zaznaczył, że wszyscy wymienieni z Tobiaszem włącznie charakteryzują się jedną wspólną cechą.

- Konstrukcja ich układów nerwowych. Potrzebują bardzo silnych bodźców, aby się zmieszać i czuć się zestresowanym. Oni reagują bardzo spokojnie i ten spokój pozwala im zachowywać się w sposób należyty - skwitował Zieliński.

Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.