LOTTO SuperLIGA: Wyniki pierwszej kolejki nowego sezonu

Meczem dnia było starcie Martyna Pawelskiego i Huberta Plenkiewicza. Wygrał ten pierwszy (7:6, 6:3). Jego KS Górnik Bytom pewnie pokonał CKT Grodzisk Mazowiecki 6:0.

LOTTO SuperLIGA to innowacyjny projekt zawodowej ligi tenisa ziemnego, której premierowa edycja wystartowała w 2022 roku, w 100. rocznicę powstania Polskiego Związku Tenisa. Ta unikalna i jedyna w swoim rodzaju formuła rywalizacji o tytuł Drużynowego Mistrza Polski rozpocznie swoją drugą odsłonę 7 maja 2023 roku i w rundzie zasadniczej potrwa do 13 sierpnia. Faza ta wyłoni cztery najlepsze zespoły, które w grudniu będą rywalizować o krajowy prymat w turnieju FINAL FOUR. Z kolei mecz barażowy o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej zaplanowany jest na 3 września 2023 roku



Wyniki 1. kolejki:

WKS Grunwald Poznań - WKT Mera Warszawa 5:1

Osavi Tennis Team Kalisz - AZS Tennis Poznań 6:0

KT Kubala Ustrań - BKT Advantage Bielsko-Biała 2:4

KS Górnik Bytom - CKT Grodzisk Mazowiecki 6:0

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport