PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Raków Częstochowa. Relacja i wynik na żywo

Podopieczni Marka Papszuna walczyli o podwójną koronę w maju, ale wiadomo już, że jednego celu nie osiągnęli. We wtorek na PGE Narodowym przegrali w finale Pucharu Polski z Legią w rzutach karnych, choć od siódmej minuty grali w przewadze (czerwoną kartkę zobaczył obrońca rywali Yuri Ribeiro).

Rakowowi pozostał więc inny cel - "nadrzędny", jak przyznał trener tego zespołu, czyli pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Wielki sukces jest już na wyciągnięcie ręki.

Częstochowski zespół zgromadził 71 punktów i na cztery kolejki przed końcem sezonu wyprzedza Legię aż o 11.

Po przegranym finale Pucharu Polski trener Papszun stwierdził, że to nie powinno wpłynąć na finisz ligowego sezonu.

"Mój zespół potrafi szybko się pozbierać, nawet po tak bolesnej porażce. Jestem dobrej myśli. Nie ma się co oszukiwać - w tabeli mamy olbrzymią przewagę, wystarczy nam jeden punkt. Chcemy ten cel osiągnąć już w Kielcach. Musimy się otrząsnąć po wtorkowej porażce, bo mamy do zdobycia mistrzostwo. To jest cel nadrzędny i będziemy dążyć, aby go osiągnąć jak najszybciej" - przyznał szkoleniowiec.

Wbrew pozorom, zadanie w Kielcach może nie być takie łatwe. Wprawdzie Korona zajmuje dopiero 14. miejsce (35 pkt), ale w tym roku z siedmiu spotkań u siebie wygrała sześć, a jedno zremisowała.

Niedzielny mecz w Kielcach rozpocznie się o godz. 15:00. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

KN, PAP