Polski golfista triumfuje w turnieju we Włoszech

Cztery rundy 29-letni Polak zwieńczył wynikiem 271 uderzeń, czyli 13 poniżej par (normy) pola.

- Ależ ulga, bo nie grałem dzisiaj tak dobrze, jak w poprzednich rundach. Wczoraj grałem najlepiej, jak tylko potrafię, to było wręcz niewiarygodne, a dziś był trudny dzień. Na szczęście teraz mogę spokojnie odetchnąć. Jest mi bardzo miło, że na polu był mój tata, dzięki któremu zacząłem grać w golfa - mówił w wywiadzie dla organizatorów.

Wygrana umocniła Meronka na pozycji kandydata do europejskiego składu na prestiżowy, drużynowy turniej o puchar Rydera, w którym co dwa lata team Starego Kontynentu staje na przeciwko reprezentacji USA.

Uderzenie więcej od Meronka wykonał 27-letni Francuz Romain Langasque, zajmując drugie miejsce. Trzecie wywalczył jego rodak Julien Guerrier.

Po pierwszej rundzie z 68 uderzeniami Polak zajmował dziewiątą pozycję, dzieloną z sześcioma graczami. W piątek drugą z rzędu rundą na 68 awansował na samodzielne czwarte miejsce. W sobotę wykonał dwa strzały mniej, a łączny wynik -11 dawał mu drugie miejsce przed finałem, dzielone z Langasque. Mieli po jednym uderzeniu straty do ówczesnego lidera, jakim był Guerrier. W finałową niedzielę Meronk zapisał na karcie 69 strzałów, ale suma 271 pozwoliła mu na wygraną.

Dwa lata temu Meronk zajął dzielone drugie miejsce w Italian Open, który wtedy również odbywał się w Marco Simone.

Italian Open to turniej organizowany od 1925 roku. Od 1972 jest częścią europejskiej ligi, a w tym roku także 2023 Ryder Cup Project. The Marco Simone Golf Course zostało wybudowane w 1989 roku przez Laurę Biagotti, renowacji został także poddany także tamtejszy zamek. Zgodnie z ustaleniami Ryder Cup miał odbyć się we Włoszech w 2022 roku, jednak ze względu na pandemię został przesunięty o rok.

Kolejnym startem Meronka będzie US PGA Championship. Turniej w Oak Hill CC nad jeziorem Ontario w stanie Nowy Jork startuje 18 maja.

psz, PAP