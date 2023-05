Raków Częstochowa mistrzem Polski!

Raków Częstochowa sięgnął po mistrzostwo Polski! Piłkarze Legii Warszawa przegrali w Szczecinie z Pogonią 1:2 w meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy i nie mają już matematycznych szans, by dogonić w tabeli zespół spod Jasnej Góry.

Co ciekawe podopieczni Marka Papszuna mogli już wcześniej w niedzielę 7 maja 2023 roku zapewnić sobie mistrzostwo kraju. Rywalizowali oni bowiem na wyjeździe z walczącą obecnie o utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, Koroną Kielce. Zwycięstwo w tym spotkaniu dałoby im mistrzostwo. Mimo to ekipa ze stolicy województwa świętokrzyskiego była w stanie sprawić niespodziankę i wygrać to starcie 1:0.

ZOBACZ TAKŻE: Szef Kolegium Sędziowskiego zabrał głos po skandalu. Uderzył w Papszuna!

Mimo to kibice częstochowskiego klubu nie musieli długo czekać, by rozpocząć świętowanie. Jedyna drużyna, która pozostawała w wyścigu o mistrzostwo, czyli Legia Warszawa, uległa Pogoni i tym samym pozbawiła się matematycznych szans na zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie. "Wojskowi" przegrali w Szczecinie 1:2.

Tym samym Raków na trzy kolejki przed końcem sezonu 2022/2023 ma na koncie 71 punktów, czyli o 11 "oczek" więcej od stołecznego zespołu. Drużyna spod Jasnej Góry ma przed sobą jeszcze starcia z Lechem Poznań (14.05), Wisłą Płock (21.05) oraz Zagłębiem Lubin (27.05).

Warto przypomnieć, że jest to pierwsze mistrzostwo kraju w historii Rakowa. Drużyna z Częstochowy w 2017 roku awansowała do 1 Ligi, a dwa lata później trafiła na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Ekipa spod Jasnej Góry w sezonach 2020/2021 oraz 2021/2022 sięgnęła po zwycięstwo w Pucharze Polski. Raków ma na swoim koncie także dwa Superpuchary Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Punkt zwrotny dla Legii? "Odbudowane zaufanie"

Za sukcesami klubu z siedzibą w Częstochowie stoi między innymi Marek Papszun. Polski szkoleniowiec do Rakowa trafił 18 kwietnia 2016 roku. W sumie prowadził ekipę "Medalików" w 285 spotkaniach, z których 165 zakończyło się triumfami, a 58 - porażkami.

Wiadomo już jednak, że Papszun nie będzie prowadził Rakowa w przyszłym sezonie. Na konferencji prasowej, która odbyła się 19 kwietnia 2023 roku ogłoszono, że 48-latek po zakończeniu sezonu 2022/2023 pożegna się z drużyną. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajmie Dawid Szwarga, który był do tej pory asystentem Papszuna.