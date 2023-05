W niedzielę odbędzie się drugi mecz finału Tauron Ligi. W pierwszym spotkaniu Developres Bella Dolina dość niespodziewanie pokonał w Łodzi ŁKS Commercecon 3:1. Teraz rywalizacja przenosi się do Rzeszowa. Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Łodzianki miały za sobą niemal perfekcyjną rundę zasadniczą, w której przegrały tylko jedno spotkanie. Co więcej, w ćwierćfinale i półfinale nie straciły nawet seta. Niespodzianką była więc ich postawa w pierwszym meczu finałowym. Mecz rozpoczęły fatalnie, przegrywając 0:7, a seta do 14. Ostatecznie rzeszowianki zwyciężyły 3:1 i teraz będą miały przewagę własnej hali.

Developres w sezonie zasadniczym też radził sobie dobrze, goniąc łodzianki w tabeli. Ostatecznie zespół z Rzeszowa zajął drugie miejsce, a łącznie z ŁKS-em rozegrał trzy spotkania (jedno w Pucharze Polski). Wszystkie trzy wygrał zespół z Łodzi, więc zwycięstwo Developresu w pierwszym meczu finałowym musiało smakować podwójnie.

ŁKS dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski (w 1983 i 2019 roku), za to Developres nie sięgnął jeszcze po tytuł, choć dla zespołu z Rzeszowa będzie to trzeci finał z rzędu - we wcześniejszych przegrywał z Grupą Azoty Chemikiem Police.

Rywalizacja o złoto toczy się do trzech zwycięstw. Trzecie spotkanie odbędzie się w środę 10 maja w Łódź Sport Arenie (godzina 17.30).

IM, Polsat Sport