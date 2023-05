Wrocławianie dominowali przez znaczną część pierwszego meczu. Podopieczni Andreja Urlepa wygrali trzy pierwsze kwarty. W ostatniej odsłonie przebudził się Trefl, ale koszykarzom z Sopotu udało się zniwelować stratę do tylko siedmiu punktów.

W poniedziałek Śląsk stanie przed szansą odniesienia drugiego zwycięstwa w rywalizacji do trzech wygranych. Przypomnijmy, że ekipa z Dolnego Śląska to najlepszy zespół fazy zasadniczej. Trefl zakwalifikował się do fazy-play off jako ostatni - na ósmym miejscu.

Trzecie spotkanie obu drużyn zostanie rozegrane 11 maja.

Relacja i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Trefl Sopot na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.

mtu, Polsat Sport