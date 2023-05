Phoenix Suns i Philadelphia 76ers wyrównali stan rywalizacji w play-off NBA

W niedzielnych meczach 2. rundy play off ligi NBA koszykarze Phoenix Suns wygrali u siebie z Denver Nuggets 129:124, a Philadelphia 76ers, także we własnej hali, po dogrywce pokonała Boston Celtics 116:115. W rywalizacji do czterech zwycięstw w obu parach jest teraz remis 2-2.