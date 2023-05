Drużyny, które w poprzednim sezonie wywalczyły awans do ekstraklasy zmierzą się ze sobą w poniedziałek w Legnicy i nie przystąpią do tego spotkania w dobrych nastrojach.

Dla zajmujących ostatnie miejsce w tabeli gospodarzy będzie to pierwszy mecz po tym, jak stracili nawet matematyczne szanse na utrzymanie się w elicie. Za to drugi beniaminek jest w poważnym kryzysie. Widzew przegrał cztery ostatnie mecze, a wiosną odniósł tylko jedno zwycięstwo - w połowie lutego pokonał Śląsk Wrocław 1:0. Brak punktów odbił się też na miejscu zespołu Niedźwiedzia w tabeli, który przed 31. kolejką zajmuje 11. pozycję, choć przed startem rundy wiosennej był trzeci.

Jak jednak zapewnił szkoleniowiec łodzian, nie należy jedynie patrzeć w tabelę i na miejsca w niej poszczególnych zespołów.

"Jeżeli myśli będą uciekać w tę stronę, to nie będzie dobrze. Od początku chcieliśmy myśleć tylko o kolejnym meczu, o wykonaniu tego, co mamy do zrobienia, a nie o sytuacji w tabeli. Nie chcemy kalkulować, bo to droga donikąd. Musimy zwracać uwagę na to, żebyśmy my punktowali, a nie na to, żeby inni nie punktowali" – podkreślił na piątkowej konferencji prasowej Niedźwiedź.

Dodał, że nie należy też przykładać wagi do faktu, że Miedź po poniedziałkowym remisie z Cracovią (1:1) stała się pierwszym w tym sezonie spadkowiczem z ekstraklasy.

"Nie przykładałbym wagi do tego, jak zagra Miedź. Ważne jest to, co my chcemy zrobić. Spadek to przykra rzecz dla klubu, który niedawno awansował w wielkim stylu do ekstraklasy. Mówiłem już jednak i nie chcę się powtarzać - każdy mecz w tej lidze jest trudny, o punkty jest ciężko. Tak do tego podchodzimy" – przekonywał.

W opinii opiekuna łodzian, ich najbliższy rywal to techniczny zespół, dobrze operujący piłką, ale też szczelnie broniący. "Jesienią, mimo naszego zwycięstwa, to był bardzo wymagający przeciwnik. Ostatnio zdobył też punkt na Cracovii, która jest bardzo mocna u siebie. Oczywiście, ten punkt sprawił, że w Legnicy stracili szanse na utrzymanie, jednak pokazał też, że potrafią powalczyć z każdym" – tłumaczył.

Zwracając uwagę na swój zespół, wskazał na słabą skuteczność. "Ostatnio mieliśmy siedem dobrych lub bardzo dobrych okazji do zdobycia bramki. To ważne, że je stwarzamy, lecz w piłce nożnej najważniejsze jest ich wykorzystywanie. Nie będziemy teraz ćwiczyć wyłącznie finalizacji, bo zawsze nad tym pracujemy, ale w tym tygodniu zwiększymy intensywność pewnych rzeczy. Nie zapominamy jednak o innych ważnych sprawach" – zdradził Niedźwiedź.

Trener Widzewa nie ukrywał, że w jej składzie należy spodziewać się kolejnych zmian. Przypomniał, że w ostatnim czasie nie było dwóch meczów, w których łodzianie zagrali tą samą jedenastką.

"W Lubinie dokonaliśmy pięciu zmian, wcześniej czterech. Rotujemy, próbujemy innych rozwiązań taktycznych i personalnych. Nie chcę mówić tylko o braku skuteczności, bo nie jestem trenerem, który szuka usprawiedliwień. Nawet jeśli nie zdobywasz bramki, to jej nie strać. Musimy umieć przeciwdziałać temu, co chce zrobić rywal" – przyznał.

