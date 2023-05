Surowa kara dla tenisisty! Współpracował z mafią bukmacherską

O surowej karze dla Francuza poinformowała Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości Tenisa (ITIA). Crepatte wpadł w wyniku śledztwa, prowadzonego od 2019 roku w Belgii i Hiszpanii, a w którym skupiono się na związkach tenisistów z niższych miejsc rankingu ATP z mafiami bukmacherskimi.

ZOBACZ TAKŻE: Kosztowna nieuwaga tenisisty. Miał wracać na kort, nie zagra jeszcze przez rok

Baptiste Crepatte nigdy nie był wielkim sportowcem (najwyżej w światowym zestawieniu był na 276. pozycji), grywał głównie w turniejach niższej rangi, dlatego źródeł dochodu szukał w ustawianiu konkretnych zdarzeń pod zakłady bukmacherskie.

Sam zawodnik nie przyznał się do winy, ale śledztwo wykazało, że do naruszenia przepisów antykorupcyjnych doszło w jego przypadku aż siedem razy w zaledwie trzech meczach, rozegranych w 2019 roku. 29-latek został ukarany bezwzględną trzyletnią dyskwalifikacją. Do 19 kwietnia 2026 roku nie będzie mógł grać w żadnych turniejach tenisowych, sprawować żadnych funkcji w tym sporcie, ani nawet trenować.

RI, Polsat Sport