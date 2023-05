Cristiano Ronaldo znów nie wytrzymał. Nerwy wzięły górę (WIDEO)

W poniedziałek drużyna Al-Nassr Riyadh, z Cristiano Ronaldo w składzie, zaledwie zremisowała 1:1 z 14. w tabeli Al Khaleej, znacznie komplikując sobie walkę o mistrzostwo ligi saudyjskiej. Z takiego wyniku niezadowolony był Portugalczyk, który po meczu co prawda pogratulował zawodnikom drużyny przeciwnej, jednemu oddając nawet swoją koszulkę, jednak wyraźnie zmienił nastawienie, gdy podeszli do niego członkowie tamtejszego sztabu.

W pewnym momencie jeden z nich, bez pozwolenia, próbował zrobić sobie zdjęcie z największą gwiazdą ligi, jednak taka "samowolka" zdecydowanie nie spodobała się "CR7", który rozsierdzony odepchnął mężczyznę. Sytuacja została uchwycona przez telewizyjne kamery.

Cristiano Ronaldo after the game.



pic.twitter.com/KngQfzAdzN — CristianoXtra (@CristianoXtra_) May 8, 2023

Na 4 kolejki przed końcem ligi Al-Nassr zajmuje 2. miejsce, tracąc do liderującego Al-Ittihad FC 5 punktów. By cieszyć się z tytułu mistrzowskiego, zespół Cristiano Ronaldo musi więc liczyć na to, że przeciwnikom przynajmniej dwukrotnie powinie się noga. Portugalczyk w Arabii Saudyjskiej rozegrał jak na razie 16 spotkań (13 w lidze, 2 w Pucharze Króla i 1 o Superpuchar), na przestrzeni których strzelił 13 goli i popisał się 2 asystami.

AŁ, Polsat Sport