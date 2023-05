EBL: Ostrowianie o krok od awansu do półfinału

BM Stal potrzebuje jeszcze tylko jednego zwycięstwa do awansu do półfinału play-off Energa Basket Ligi! Tym razem ostrowianie wygrali z Grupa Sierleccy Czarnymi Słupsk 70:63.

Ostrowianie rozpoczęli to spotkanie od prowadzenia 5:0, ale po chwili serią siedmiu punktów z rzędu odpowiedzieli słupszczanie i po akcji Bartosza Jankowskiego byli już lepsi. Obie drużyny miał jednak później problemy ze skutecznością. To działało na korzyść przyjezdnych, którzy głównie dzięki kolejnym zagraniom Brae Iveya prowadzili po 10 minutach 12:17. W drugiej kwarcie goście byli lepsi nawet o siedem punktów po trafieniach Pawła Leończyka, ale po serii 7:0 i trójce Michała Michalaka był już remis! Później Grupa Sierleccy Czarni znowu wracali na prowadzenie dzięki trafieniu Michała Chylińskiego. Końcówka należała jednak do ostrowian - ostatecznie po wsadzie Jakuba Garbacza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 30:27.

W trzecią kwartę ze zdecydowanie większą energią wszedł zespół trenera Andrzeja Urbana. Po kolejnych rzutach Aigarsa Skele oraz Jakuba Garbacza był już lepszy o 10 punktów. To nie był koniec! Skończyło się to na serii 13:0 i 17 punktach różnicy po kolejnej trójce Garbacza. Michał Chyliński i Brae Ivey jeszcze na to reagowali - po następnym rzucie tego pierwszego przyjezdni zbliżyli się do stanu 54:45 po 30 minutach gry. Na początku kolejnej części spotkanie po zagraniu Iveya goście przegrywali już tylko sześcioma punktami. Ostrowianie szybko opanowali sytuację i ponownie budowali prowadzenie. Słupszczanie do prawda walczyli do samego końca, ale różnica była zbyt duża. Ostatecznie BM Stal zwyciężyła 70:63.

BM Stal Ostrów Wlkp. - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 70:63 (12:17, 18:10, 24:18, 16:18)

BM Stal Ostrów Wlkp.: Aigars Skele 22, Nemanja Djurisic 11, Damian Kulig 11, Jakub Garbacz 10, Michał Michalak 9, Adonis Thomas 6, Markus Loncar 1, Ojars Silins 0, Mateusz Zębski 0

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: Billy Ivey 12, Jakub Schenk 11, Bartosz Jankowski 10, Michał Chyliński 10, Paweł Leończyk 8, David DiLeo 6, Mikołaj Witliński 4, Jakub Musiał 2, De'quon Lake 0

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 2-0 dla Stali. Trzecie spotkanie rozegrane zostanie w piątek w Słupsku.

MC, plk.pl