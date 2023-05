W półfinale Ligi Mistrzów spotkają się dwie drużyny z Mediolanu. AC Milan zagra z Interem Mediolan. Która mediolańska ekipa przybliży się do awansu do finału? Transmisja meczu AC Milan - Inter Mediolan w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Będzie to trzeci dwumecz Ligi Mistrzów w którym spotkają się dwie ekipy ze stolicy Lombardii. Pierwszy miał miejsce w sezonie 2002/2003 w półfinale, drugi w ćwierćfinale sezonu 2004/2005. Oba dwumecze zakończyły się zwycięstwem AC Milan.

ZOBACZ TAKŻE: Mediolańczycy pokonali rzymian w Serie A - Polsat Sport

AC Milan w drodze do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów najpierw uporał się z Tottenhamem, a w ćwierćfinale odprawił Napoli, które przypieczętowało już tytuł mistrza Włoch. Dla zespołu z czerwono-czarnej części Mediolanu jest to pierwszy awans do półfinału tych rozgrywek od sezonu 2006/2007. AC Milan ostatecznie zdobył wtedy to trofeum.

Krócej na awans do wejście do półfinału czekali zawodnicy Interu Mediolan. Ostatni raz w tej fazie zagrali w sezonie 2009/2010 i awansowali wtedy do finału, gdzie wygrali 2:0 z Bayernem Monachium. W drodze do najlepszej czwórki podopieczni Simone'a Inzaghiego wyeliminowali dwie portugalskie ekipy: Benficę i FC Porto.

W tym sezonie doszło już do trzech derbów Mediolanu. We wrześniu w roli gospodarza AC Milan wygrał 3:2. W styczniowym Superpucharze Włoch Inter Mediolan wygrał 3:0. W lutowym meczu Serie A Inter jako gospodarz pokonał lokalnego rywala 1:0.

PSZ, Polsat Sport