Będzie to rewanż za półfinałową rywalizację w poprzednim sezonie. Wtedy w szalonych okolicznościach awans wywalczył Real Madryt, który jeszcze na kilka minut przed końcem drugiego spotkania potrzebował dwóch goli do doprowadzenia do dogrywki. To się udało, a w dodatkowym czasie zwycięskiego gola strzelił Karim Benzema.

Teraz "Obywatele" liczą na zemstę. Ma im w tym pomóc Erling Haaland, który ma w tym sezonie na koncie 51 goli i osiem asyst w 46. meczach! Kto wypracuje zaliczkę przed rewanżem?

Liga Mistrzów: Real Madryt - Manchester City. Składy

Real Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga - Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde - Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius Jr.

Manchester City: Ederson - Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji - Rodri, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne - Bernardo Silva, Erling Haaland, Jack Grealish.

jb, Polsat Sport