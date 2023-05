One będą wspierać gwiazdy meczu Real Madryt - Manchester City (ZDJĘCIA)

We wtorkowy dojdzie do hitowego starcia w półfinale Ligi Mistrzów, gdyż Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City. Piłkarze obu zespołów mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie. Kto będzie dopingował gwiazdy tego spotkania?

Będzie to rewanż za poprzedni sezon, kiedy to obie drużyny również zagrały ze sobą na tym etapie. W pierwszym meczu rozegranym w Manchesterze górą byli gospodarze, którzy zwyciężyli 4:3. W rewanżu długo prowadzili 1:0 i wydawało się, że to oni zagrają w finale. Tak się jednak nie stało. W ostatnich minutach dwa gole strzelił Rodrygo, doprowadzając do dogrywki, w której gola na wagę awansu strzelił Karim Benzema.

"Obywatele" chcą się zemścić i mają ku temu argumenty. Przede wszystkim będącego w świetnej formie Erlinga Haalanda, który bije rekord za rekordem. Czy we wtorek zostanie bohaterem? Z pewnością Real Madryt tanio skóry nie sprzeda - zwłaszcza w rozgrywkach, w których zawsze wygląda rewelacyjnie.



Piłkarze obu ekip mogą być spokojnie o wsparcie z trybun. Kto będzie ich dopingował?

Transmisja meczu Real Madryt - Manchester City w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Początek studia o godzinie 19:00. Rozpoczęcie meczu o godzinie 20:50.

