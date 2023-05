ORLEN 79. Rajd Polski z Kajetanowiczem i Szczepaniakiem jako załogą funkcyjną

Kibice Kajetana Kajetanowicza ponownie będą mogli zobaczyć go na rajdowych trasach. Tym razem w Polsce i to w wyjątkowej roli. Już 19 maja Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak pojawią się na starcie ORLEN 79. Rajdu Polski jako załoga funkcyjna, oznaczona numerem zero. Dla czterokrotnego mistrza Europy i trzykrotnego zwycięzcy tego rajdu to powrót na mazurskie szutry po siedmiu latach przerwy i ważny element przygotowań do kolejnej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata.