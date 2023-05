Czas na trzecie starcie w o brązowy medal w PlusLidze. Asseco Resovia Rzeszów podejmie Aluron CMC Wartę Zawiercie. Stan rywalizacji to 1:1. Kto przybliży się do celu? Relacja i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Resovia i Warta to dwie najlepsze drużyny sezonu zasadniczego PlusLigi. W półfinałach fazy play-off trafiły jednak na europejskich hegemonów - odpowiednio Grupę Azoty Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel - i musiały uznać ich wyższość.

W konsekwencji pozostało im walka o brązowy medal. Rywalizacja rozpoczęła się 2 maja. Pierwszy mecz odbył się w Rzeszowie, a wygrali go goście. Po wyczerpującym boju zwyciężyli 3:2.

Później siatkarze obu drużyn przenieśli się do Zawiercia. Tam gospodarze chcieli powtórzyć sukces, ale rzeszowianie ich tym razem przechytrzyli. - Może za dobrze zaczęliśmy to starcie i gdzieś w drugim secie pojawiło się za duże rozluźnienie. Tak naprawdę w przerwie między setami powtarzaliśmy sobie, że Resovia na pewno wróci do grania. To jest zbyt klasowy zespół, aby tak po prostu odpuścić. I tak się stało. Nie potrafiliśmy wykorzystać kilku swoich okazji, a oni zagrali bardzo dobrze. Odrzucili nas serwisem od siatki i niestety tak się to skończyło - mówił po meczu (3:1 dla Resovii) Miłosz Zniszczoł z zespołu "Jurajskich Rycerzy".

Stan rywalizacji wynosi więc 1:1. Ten, kto wygra teraz w Rzeszowie, zapewni sobie prowadzenie w wyścigu po brąz.

JŻ, Polsat Sport