Polski klub potwierdził! Siatkarka zostaje w drużynie

Murek dołączyła do radomskiego klubu w trakcie sezonu 2021/2022. Polska siatkarka dobrze prezentowała się na boiskach Tauron Ligi. Mimo to przyjmująca przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023 przeszła zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego, przez co nie mogła pomóc swojej drużynie od samego początku rywalizacji o mistrzostwo Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarz odszedł z polskiego klubu po czterech sezonach

Urodzona w 1999 roku zawodniczka w tym sezonie wystąpiła w 21 meczach. W tym czasie była w stanie zdobyć 245 punków. Jak się okazuje, Murek w przyszłym sezonie również będzie reprezentować barwy ekipy MOYA Radomka Lotnisko Warszawa-Radom.

"W przyszłym sezonie 2023/2024 na parkietach Tauron Ligi w barwach MOYA Radomka Lotnisko Warszawa-Radom ponownie zagra Natalia Murek!" - można przeczytać w oświadczeniu opublikowanym na stronie klubu z Radomia.

Natalia Murek zostaje w MOYA Radomka Lotnisko Warszawa-Radom❗️🥳



W przyszłym sezonie 2023/2024 na parkietach Tauron Ligi w barwach MOYA Radomka Lotnisko Warszawa-Radom ponownie zagra Natalia Murek❗️🏐🔥



Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie https://t.co/d1iySCyLLz ⬅️ pic.twitter.com/cwkRcLP9jt — MOYA Radomka Lotnisko Warszawa-Radom (@ERadomka) May 9, 2023

Murek przed dołączeniem do zespołu z województwa mazowieckiego występowała w ekipie #VolleyWrocław. W 2016 oraz 2017 roku otrzymała powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Polski seniorek.

AA, Polsat Sport