Siatkarki Grot Budowlanych Łódź są o krok od brązowych medali Tauron Ligi. W serii do trzech zwycięstw prowadzą z BKS Bostik Bielsko-Biała 2:0, a we wtorek powalczą o przypieczętowanie zwycięstwa na wyjeździe. Czy osiągną swój cel? Transmisja meczu BKS Bostik Bielsko-Biała - Grot Budowlani Łódź w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.