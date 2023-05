Trener reprezentacji Polski skomentował sukces. "Nigdy nie trenowałem takiej drużyny"

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie sprawiła ogromną sensację awansując do Elity. Biało-Czerwoni na mistrzostwach świata Dywizji IA, które rozgrywane były w Nottingham byli beniaminkiem na tym szczeblu, a mimo to wspólnie zdołali zapewnić sobie kwalifikacje po dwudziestu jeden latach przerwy. - Ci chłopcy to osiągnęli dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Nigdy w życiu nie trenowałem takiej drużyny - mówi w rozmowie z Polsatsport.pl trener reprezentacji Polski, Robert Kalaber.

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Zdążył już Pan ochłonąć i oswoić się z tym, co reprezentacja Polski osiągnęła w Nottingham?

Robert Kalaber, trener reprezentacji Polski: Tak. Dotarło to do mnie, choć cały czas są jeszcze we mnie te emocje. Może tego po mnie nie widać, ale radość jest ogromna. Ja cały czas podkreślam, że to nie jest mój sukces, ale osiągnęła go cała drużyna.

Warto też podkreślić, że w ostatnich trzydziestu latach graliśmy w Elicie tylko jeden raz i zresztą było to bardzo dawno temu, bo w 2002 roku. Sukces tym cenniejszy, że na tym turnieju byliśmy beniaminkiem, który rok wcześniej awansował z trzeciego poziomu.

Taki sam wynik uzyskała Wielka Brytania w 2018 roku, awansując rok po roku z Dywizji II B właśnie do Elity. Teraz grali jako spadkowicz i po roku przerwy razem z nami wywalczyli awans.

Przed turniejem zadeklarował Pan, że do Nottingham drużyna jedzie walczyć o awans. I choć nie były to obietnice bez pokrycia, to jednak czy nie uważa Pan, że była to zbyt odważna deklaracja?

Nie, bo była poparta ciężką pracą, którą zawodnicy włożyli nie tylko w czasie przygotowań do samego turnieju, ale już znacznie wcześniej. To nie jest efekt samego zgrupowania przed mistrzostwami, ale wynika z konsekwentnej realizacji systemu naszej gry, który wprowadzaliśmy od początku mojej pracy z reprezentacją. Ważnym czynnikiem był powrót po dłuższej czy krótszej przerwie kilku doświadczonych zawodników, którzy także dali nam dużą jakość na tym turnieju.

To była dla Pana na pewno ważna wiadomość, bo w poprzednich latach wielu zawodników zrezygnowało z gry w reprezentacji, gdy działacze nie wywiązywali się ze swoich deklaracji.

W momencie, gdy zostałem trenerem reprezentacji, razem z Leszkiem Laszkiewiczem nakreśliliśmy z prezesem oraz zarządem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie zasady naszej współpracy. Działacze mieli wypracować regulamin, na jakich zasadach będzie funkcjonowała kadra. Wiedziałem, że wcześniej zawodnicy nie chcieli przyjeżdżać na zgrupowania, bo nie mieli płaconych choćby kosztów za paliwo, czy ustalonych stawek za czas spędzony na zgrupowaniach. Dla kogoś to może nie są wielkie kwoty, ale w polskim hokeju nie ma dużych pieniędzy, więc zawodnicy mieli już dosyć kolejnych obietnic bez pokrycia. Hokejowy sezon jest długi i wyczerpujący, więc po jego zakończeniu trzeba też tym zawodnikom – choć w małym stopniu – zrekompensować kolejną rozłąkę ze swoimi rodzinami. Uporządkowaliśmy na samym początku te kwestie i mogliśmy zabrać się do pracy.