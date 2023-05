We wtorek w finale kwalifikacji do turnieju WTA w Rzymie zagra Magdalena Fręch. Rywalką Polki będzie Rosjanka Polina Kudiermietowa. Czy Polka awansuje do turnieju głównego? Relacja i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Polina Kudiermietowa na Polsatsport.pl.

Magdalena Fręch kilkanaście dni temu przeszła kwalifikacje do turnieju WTA w Madrycie. Zmagania w stolicy Hiszpanii zakończyła na 1/32 finału, gdzie przegrała 0:2 z Jessicą Pegulą. W poprzedniej rundzie kwalifikacji w Rzymie pokonała w dwóch setach Włoszkę Federicę Urgesi.

Polina Kudiermietowa to 142. zawodniczka w rankingu WTA. W poprzednim meczu kwalifikacyjnym pokonała po dwóch setach Katherine Sebov. Rosjanka w tym roku przeszła już kwalifikacje do turnieju głównego. Było to w styczniu, kiedy awansowała do Australian Open, gdzie przegrała w pierwszej rundzie z Olivią Gadecki.

Relacja i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Polina Kudiermietowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

PSZ, Polsat Sport