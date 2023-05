Wydarzenia sportowe maja w Polsat Box Go! Półfinały Ligi Mistrzów UEFA w 4K, French Open oraz finał Ligi Mistrzów siatkarzy

Półfinały Ligi Mistrzów UEFA w 4K, decydujące mecze lig europejskich, tenisowy French Open i finał Ligi Mistrzów siatkarzy po raz pierwszy w historii z dwoma polskimi zespołami! Wszystko to i wiele innych wydarzeń dostępnych online, na żywo i na wielu urządzeniach – na 20 kanałach sportowych, w pakiecie Polsat Box Go Sport w promocyjnej cenie 40 zł za 30 dni.

W maju w Polsat Box Go w pakiecie Sport kulminacja emocji sportowych – półfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA oraz ostatnie kolejki meczowe, które rozstrzygną o piłkarskich tytułach w ligach hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej i portugalskiej. Do tego wielkie święto polskich kibiców siatkówki – mecz finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów pomiędzy Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle a Jastrzębskim Węglem. 22 maja rusza tenisowy French Open z Igą Świątek, która już dwa razy okazała się najlepsza na kortach Roland Garros.



Półfinały Ligi Mistrzów UEFA

We wtorek, 9 maja Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City z rozpędzoną maszyną do strzelania goli – Erlingiem Haalandem. Druga para półfinałowa to powracający na europejskie szczyty dwaj wielcy rywale z Mediolanu – Inter i AC Milan. Dwa z czterech półfinałowych meczów Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Box Go będzie można oglądać również w 4K. 9 maja spotkanie Real Madryt – Manchester City i 16 maja rewanż pary Inter Mediolan – AC Milan.



Kibice mogą korzystać podczas meczów z trybu statystyk, który zapewnia na bieżąco dostęp do najważniejszych informacji o meczu, drużynie i zawodnikach, np. posiadaniu piłki, faulach, strzałach czy składach drużyn. Funkcja jest teraz dostępna także w aplikacji na iPhone’ach (nowość). Wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA w kanałach Polsat Sport Premium.

Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów na wielu urządzeniach

20 maja odbędzie się finał Ligi Mistrzów siatkarzy, a w nim po raz pierwszy w historii dwa polskie zespoły – po najwyższe trofeum niezależnie od scenariusza spotkania sięgnie więc polska drużyna. W najważniejszym meczu zawalczą siatkarze Jastrzębskego Węgla i Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która będzie się starać o trzeci triumf z rzędu.

22 maja w Paryżu wystartuje wielkoszlemowy French Open

Iga Świątek zagra już o trzeci swój tytuł na kortach Rolanda Garrosa, a wśród mężczyzn wciąż wielką niewiadomą pozostaje udział króla Paryża – Rafaela Nadala. French Open, jeden z czterech turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema, w Polsat Box Go Sport będzie można oglądać na kanałach Eurosport 1 i 2.

Kluczowe spotkania lig europejskich

W Eleven Sports w maju na pierwszy plan wysuwają się mecze piłkarskie, które mogą zadecydować o kolejności w czołowych europejskich ligach. Tytuł wywalczyło już SSC Napoli z Piotrem Zielińskim, Bartoszem Bereszyńskim i Hubertem Idasiakiem, w Hiszpanii najbliżej tytułu jest FC Barcelona z Robertem Lewandowskim, we Francji PSG, a w Portugalii Benfica Lizbona.

Żużel

Dla fanów żużla w Eleven Sports zaplanowano transmisje istotnych spotkań PGE Ekstraligi z udziałem takich klubów jak PLATINUM MOTOR Lublin czy BETARD SPARTA Wrocław.

Największe wydarzenia sportowe w pakiecie Polsat Box Go Sport

Te i inne wydarzenia sportowe maja w pakiecie Polsat Box Go Sport będą dostępne na żywo i na wielu urządzeniach – komputerach, smartfonach, tabletach, wybranych modelach Smart TV, za pośrednictwem przystawek Android TV, Apple TV czy Amazon Fire TV. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.



Pakiet otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA są to kanały: z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Energa Basket Liga, gale UFC i inne), Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga Santander, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League), CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (tenisowy Wielki Szlem, ATP 1000, wyścigi kolarskie, sporty zimowe) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi na żywo.

