Czas na Rajd Portugalii. Pierwsza z siedmiu szutrowych imprez

Na liście zgłoszeń jest ponad 100 załóg, w tym wszyscy ze światowej czołówki. Jedyną polską załogą będzie jadący w kategorii WRC2 Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem (Skoda Fabia Rally2 Evo).

ZOBACZ TAKŻE: Szef zespołu Formuły 1 wzywa kierowców do poprawy wyników

Dla Polaków będzie to pierwszy start w sezonie. Duet Orlen Team nieźle zna szutrowe trasy na zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Załoga w ubiegłym roku zajęła w Portugalii 4. lokatę w WRC2 Open i 2. w WRC2 Junior. W tym roku na zbliżonych trasach rozegrano Rajd Fafe, pierwszą rundę mistrzostw Europy. Wtedy jadący treningowo Marczyk uplasował się w bardzo silnej stawce kierowców na czwartej pozycji.

"To będzie nas pierwszy występ w tym roku, bardzo się cieszę, że wracamy na te trasy. Zadebiutowaliśmy tam w ubiegłym roku, a dwa miesiące temu wystartowaliśmy w rundzie mistrzostw Europy ERC. Testowaliśmy wtedy naszą nową Skodę Fabię RS Rally2, z której i teraz skorzystamy. Cieszę się, że wracamy w to miejsce, bo mam stamtąd dobre wspomnienia" - powiedział Marczyk. Dodał, że "rajd na pewno będzie wymagający. Szczególnie piątkowy etap, który liczy ponad 120 kilometrów, bez serwisu w środku dnia. Nastroje są pozytywne, chcemy z Szymonem pokazać dobre tempo".

Głównymi kandydatami do zwycięstwa w tym roku są kierowcy teamu Toyota. W poprzedniej edycji triumfował Fin Kalle Rovanpera, drugi był Brytyjczyk Elfyn Evans, a czwarty Japończyk Takamoto Katsuta, któremu do trzeciego miejsca na podium zabrakło 2 sekund.

Teraz ta sama trójka pojedzie w Portugalii i szef ekipy Fin Jari-Matti Latvala nie kryje, że interesują go wyłącznie miejsca na podium.

"Trzy najbliższe rundy w Portugalii, na Sardynii i Safari są dla nas bardzo ważne w kontekście walki o tytuł. Chcemy zdobyć maksymalną ilość punktów, aby uzyskać nad rywalami bezpieczną przewagę. Portugalia to rajd, w którym można zaatakować, ale trzeba szczególnie uważać na zużycie opon i unikać uderzeń w kamienie, zwłaszcza na drugim przejeździe. Zawsze uwielbiałem tę imprezę jako kierowca i wierzę, że nasi reprezentanci też ją lubią. Dokonaliśmy pewnych ulepszeń w Yarisie Rally1, to już dało efekt w Meksyku" - powiedział Latvala.

Ale walkę o czołowe lokaty zapowiadają także inni kierowcy, specjaliści od szutru. To Estończyk Ott Tanak (Ford Puma Rally1), który chce udowodnić, że jego odejście z ekipy Hyundaia i przejście do Forda nie było błędem, a także Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 Rally1), który twierdzi, że Portugalia jest jego ulubioną rundą cyklu.

W programie jest 19 odcinków specjalnych o łącznej długości 325 kilometrów. Pierwszych osiem zostanie rozegranych w piątek, 12 maja. Sobotni etap ma aż 148 kilometrów, w tym dwukrotny przejazd najdłuższego odcinka specjalnego rajdu – 37-kilometrowego Amarante. Impreza tradycyjnie zakończy się krótkim niedzielnym etapem i Power Stage na słynnej hopie Fafe.

"Trasy za bardzo się nie zmieniły, są tylko dwa nowe odcinki specjalne. Tak czy inaczej jest to bardzo wymagający rajd. Pierwszy etap to okolice Coimbry, bardziej na południu. Trasy są tam twarde i trzeba bardzo uważać na to, aby nigdzie nie złapać kapcia. Jest też odcinek Amarante – aż 37 kilometrów! To na pewno będzie duże wyzwanie. Później w okolicach Porto trasy są bardziej miękkie, ale jest za to mnóstwo głazów. Zawsze w Portugalii jest tłum kibiców, cieszę się, że ponownie będziemy tam rywalizować" – zapowiedział Gospodarczyk, pilot polskiej załogi.

W czwartek 11 maja zawodnicy mają w programie odcinek testowy. Rajd wystartuje w piątek, na początek 12-kilometrowy odcinek Lousa. Pierwsza załoga pojawi się na mecie w niedzielę 14 maja około godz. 13.30.

W klasyfikacji MŚ po czterech rundach na czele jest ośmiokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier i Brytyjczyk Evans z ekipy Toyoty. Obaj mają po 69 pkt, ale trzeci Rovanpera traci do nich tylko jeden punkt.

Czołówka klasyfikacji generalnej MŚ (po 4 rajdach)

1. Sebastien Ogier (Francja/Toyota Yaris Rally1) 69 pkt

2. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota Yaris Rally1) 69

3. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota Yaris Rally1) 68

4. Ott Tanak (Estonia/Ford Puma Rally1) 65

5. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 Rally1) 58

6. Esapekka Lappi (Finlandia/Hyundai I20 Rally1) 31