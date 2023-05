W środę 10 maja zostanie rozegrane ostatnie ćwierćfinałowe starcie Euroligi pomiędzy AS Monaco i Maccabi Tel Awiw. Dotychczas obydwie drużyny zdołały dwukrotnie w trakcie tej serii wygrać, dlatego mecz ten będzie gwarantem dużych emocji i walki do samego końca. Transmisja meczu AS Monaco – Maccabi Tel Awiw w Polsacie Sport Fight, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.