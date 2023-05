Hit transferowy w Ekstraklasie! Znany napastnik blisko Rakowa

Świeżo upieczony mistrz Polski - Raków Częstochowa - już teraz szuka wzmocnień przed kolejnym sezonem PKO BP Ekstraklasy. Jak donosi dziennikarz Piotr Koźmiński, blisko przejścia do zespołu z Częstochowy jest napastnik Lechii Gdańsk Łukasz Zwoliński. 30-latkowi po sezonie 2022/2023 kończy się kontrakt z obecnym klubem.

Zwoliński jest piłkarzem Lechii Gdańsk od lutego 2020 roku. W obecnym sezonie strzelił dla gdańszczan 13 goli we wszystkich rozgrywkach, w tym 9 w PKO BP Ekstraklasie. Nie uchroniło to jednak zespołu z Trójmiasta przed spadkiem z najwyższej klasy rozgrywkowej. 30-latek, któremu niebawem kończy się kontrakt z Lechią, nie zamierza go przedłużać i grać w Fortuna 1 Lidze.

Według dziennikarza WP SportoweFakty Piotra Koźmińskiego jest bardzo prawdopodobne, że nowym klubem Zwolińskiego będzie Raków Częstochowa.

- Zwoliński na początku tygodnia był już w Częstochowie i rozmawiał o swojej przyszłości w tym klubie. Sprawa powinna się niedługo wyjaśnić. Jak słyszymy, jest dosłownie na ostatniej prostej - czytamy w Sportowych Faktach.

Ewentualne przejście Zwolińskiego do ekipy mistrza Polski byłoby potwierdzeniem słów Michała Świerczewskiego sprzed kilkunastu dni. Właściciel Rakowa zapowiedział, że w letniej przerwie klub z Częstochowy będzie starał się sprowadzić przede wszystkim zawodników bez ważnych umów, ale sprawdzonych na ekstraklasowych boiskach.

W trwającym wciąż sezonie w barwach Rakowa występowało trzech napastników - Vladislavs Gutkovskis, Fabian Piasecki oraz Sebastian Musiolik. Dwaj pierwsi mają długoterminowe kontrakty, umowa tego ostatniego z Rakowem kończy się 30 czerwca 2023 roku.

W nowym sezonie trenerem częstochowian będzie Dawid Szwarga, który zastąpi na stanowisku Marka Papszuna.

psl, Polsat Sport