Krytykowała prezesa FIFA, otrzymała prestiżową nagrodę

Nagroda im. Peera Gynta, głównego bohatera dramatu Henrika Ibsena z 1867 roku pod tym tytułem, przyznawana jest od 1971 roku w głosowaniu wszystkich 169 posłów Stortingu (norweskiego parlamentu).

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Norwegii wykluczony z reprezentacji za dołączenie do rosyjskiego klubu

Klaveness doceniona została za ostrą krytykę prezesa FIFA Gianniego Infantino, dotyczącą przyznania prawa organizacji piłkarskich mistrzostw świata Katarowi, w którym - jak podkreśliła w swoim wystąpieniu już na miejscu przed otwarciem mundialu - łamane są prawa człowieka.

We wtorek, dzień po otrzymaniu nagrody, Klaveness poparła jednak Infantino w sprawie praw do transmisji kobiecego mundialu i groźby, że jeżeli najbogatsze kraje ich nie wykupią za odpowiednią cenę, to "ekrany będą czarne".

Norweżka podkreśliła, że propozycje od nadawców pięciu największych potęg piłkarskich - Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii - są żenująco niskie w porównaniu do turniejów męskich. Stacje telewizyjne w tych krajach są naprawdę bogate, a jednocześnie walczą - jak podkreślają - z dyskryminacją kobiet w innych dziedzinach. Teraz więc przyszedł najwyższy czas, aby wykazały się w kwestii kobiecego futbolu.

- Telewizje tej wielkiej piątki są w stanie płacić setki milionów dolarów za męski mundial, a za kobiecy najwyżej dziesięć, a od niektórych padły już propozycje zaledwie jednego miliona. Z Infantino różnimy się i to w bardzo wielu kwestiach, lecz w tej jesteśmy zgodni - powiedziała Klaveness.

W przeszłości wśród laureatów Nagrody im. Peera Gynta - poza premierami, politykami, biznesmenami, aktorami i artystami - znalazło się też wielu sportowców m.in. piłkarz Ole Gunnar Solskjaer, biegaczka długodystansowa Grete Waitz, biegacze narciarscy Bjoern Daehlie i Vegard Ulvang, panczenista Johan Olav Koss, szachista Magnus Carlsen, biegaczka narciarska Marit Bjoergen i przed rokiem skoczkini Maren Lundby.

W 1983 roku nagrodę otrzymał pisarz i twórca literatury dziecięcej Torbjoern Egner - pradziadek skoczka narciarskiego Halvora Egnera Graneruda.

RI, PAP