Motocyklista ekipy Fau55 Euvic Racing tydzień temu nie mógł rozpocząć sezonu mistrzostw Europy Moto2, ponieważ do wyścigów pierwszej rundy, z powodu kontuzji, nie dopuścił go w portugalskim Estorilu lekarz zawodów. Od tego czasu stan zdrowia 21-latka poprawił się jednak na tyle, że w najbliższy weekend Biesiekirski planuje wystartować w obu wyścigach trzeciej rundy mistrzostw Hiszpanii.

- Wciąż szkoda mi tego, co wydarzyło się tydzień temu w Portugalii, bo patrząc na moje tempo z testów, pierwsze wyścigi Moto2 byłyby z pewnością bardzo emocjonujące. Ale to już za nami. Teraz skupiam się na Walencji, gdzie w najbliższy weekend czekają mnie dwa kolejne wyścigi mistrzostw Hiszpanii, a tydzień później druga runda mistrzostw Europy Moto2. Dzięki intensywnej rehabilitacji z dnia na dzień czuję się coraz lepiej, a mobilność prawego kolana jest coraz lepsza, dlatego jestem dobrej myśli i w czwartek spróbuję wyjechać na tor. To nie będzie jednak łatwy weekend, bo na piątek i sobotę zapowiadany jest deszcz, podczas gdy czwartek i niedziela mają być suche. Do rundy mistrzostw Hiszpanii podchodzę ze spokojem i chcę przede wszystkim znów złapać na motocyklu rytm przed zawodami Moto2, ale jak zawsze dam z siebie oczywiście wszystko - powiedział Biesiekirski.



Do walki w połączonych wyścigach klas Superbike i Superstock 1000 stanie 24 zawodników z 12 państw z całego świata, w tym piętnastu w kategorii Superstock 1000. W czwartek i piątek motocyklistów czekają treningi wolne. W sobotę o 10:50 odbędzie się 30-minutowa sesja kwalifikacyjna, a o 15:40 pierwszy z dwóch wyścigów. Drugi odbędzie się w niedzielę o 14:00 i będzie na żywo relacjonowany na kanale YouTube hiszpańskiej federacji RFME.



Tydzień później na torze imienia Ricardo Tormo w Walencji odbędzie się druga runda mistrzostw Europy Moto2, podczas której zaplanowano dla klasy Moto2 tylko jeden wyścig.

