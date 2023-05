Czas na trzeci finałowy mecz Tauron Ligi. W rywalizacji pomiędzy ŁKS Commercecon Łódź - Developres Bella Dolina Rzeszów jest 1:1. Która drużyna zrobi kolejny krok w stronę złotego medalu? Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - Developres Bella Dolina Rzeszów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Łodzianki rozpoczęły rywalizację finałową od porażki 1:3 na własnym boisku. Była to wielka niespodzianka, gdyż ŁKS w ćwierćfinale i półfinale nie stracił nawet seta. Dodatkowo w sezonie 2022/2023 to zawodniczki z Łodzi wychodziły zwycięsko ze wszystkich spotkań przeciwko zespołowi z Rzeszowa. Jednak tym razem drużyna trenera Alessandro Chiappini’ego słabo rozpoczęła mecz, przegrywając pierwszego seta 16:25. Po tym falstarcie wydawało się, że siatkarki ŁKS Commercecon Łódź wróciły do swojej dobrej gry, wygrywając drugą partię. Jednak w dwóch kolejnych ponownie lepsze okazały się zawodniczki Stephana Antigi, triumfując w całym spotkaniu.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie emocje w drugim meczu finałowym Tauron Ligi! Remis w rywalizacji o mistrzostwo

Drugi mecz finałowy ponownie lepiej rozpoczęły rzeszowianki, wygrywając już 2:0. Trzecia partia okazała się najbardziej wyrównana, jednak w końcówce szalę przechyliły na swoją stronę łodzianki, triumfując 26:24. Ta wygrana podbudowała ŁKS, który zdołał doprowadzić do tie-breaka. Wtedy kontuzji nabawiła się reprezentantka Polski – Zuzanna Górecka. Mimo to ŁKS Commercecon Łódź zdołał wygrać spotkanie i wyrównał stan rywalizacji (1:1).

Rywalizacja finałowa toczy się do trzech zwycięstw. Który zespół w środę przybliży się do złotego medalu?

Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - Developres Bella Dolina Rzeszów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:20.

OL, Polsat Sport