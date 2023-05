Lorenzo Sonego do turnieju w Rzymie przystępuje jako 48. tenisista rankingu ATP. W ostatnim czasie jego dokonania nie są imponujące. Z turnieju w Monako odpadł już na etapie 1/16 rozgrywek, przegrywając z Daniłem Miedwiediewem 0:2. Włoch lepiej poradził sobie w Monachium, gdzie dotarł do 1/8. Natomiast w Madrycie Włoch przegrał z wyżej notowanym Janem-Lennardem Struffem, odpadając już w pierwszej rundzie turnieju. Mimo to, to on wydaje się być faworytem czwartkowego spotkania.

Z kolei Jeremy Chardy w ostatnich tygodniach nie miał zbyt wielu okazji, aby pojawić się na korcie. W styczniu wystąpił w Australian Open, gdzie wrócił po ponad rocznej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi. Z tego powodu Francuz w światowym rankingu zajmuje dopiero 591. pozycję. Pod koniec kwietnia uczestniczył on w turnieju ATP w Madrycie, gdzie odpadł z rywalizacji już w pierwszej rundzie.

Relacja i wynik na żywo z meczu Lorenzo Sonego – Jeremy Chardy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

OL, Polsat Sport