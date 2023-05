Łukasz Różański zawitał do studia magazynu Koloseum. Mistrz świata WBC w kategorii bridger odpowiedział na pytania w ramach stałego punktu programu pt. "10 gongów". Co ciekawe, 37-latek nie wykluczył, że w przyszłości spróbuje swoich sił w MMA.

Pochodzący z Czarnej Sędziszowskiej pięściarz odpowiedział na pytanie dotyczące ewentualnego przejścia do mieszanej formuły po zakończeniu kariery bokserskiej. "Pomidor" - odpowiedział na początku Różański. Następnie dodał, że to dopiero się okaże, co przyniesie przyszłość. Tym samym nie zaprzeczył, że w przyszłości może zmienić dyscyplinę.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach kilku polskich pięściarzy postanowiło przejść z boksu do MMA. Na taki ruch zdecydowali się m.in. Izu Ugonoh, Artur Szpilka czy niedawno Krzysztof Głowacki. Niewykluczone, że wkrótce po zakończeniu przygody z boksem na podobny ruch zdecyduje się Różański.

Na razie 37-latek świętuje wywalczenie najważniejszego osiągnięcia w karierze. 22 kwietnia na gali w Rzeszowie Różański pokonał przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie Alena Babicia i zdobył pas mistrza WBC w kategorii bridger. Tym samym został piątym bokserskim zawodowym mistrzem świata z Polski.

mtu, Polsat Sport