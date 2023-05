Dziesiątki milionów złotych dla Rakowa z budżetu państwa. To już oficjalne!

Premier pogratulował przedstawicielom klubu sukcesów w ostatnich sezonach i zdobytego w obecnych rozgrywkach mistrzostwa Polski. Jednocześnie zapewnił pomoc w dostosowaniu stadionu Rakowa do wymogów UEFA.

ZOBACZ TAKŻE: Inter jedną nogą w finale Ligi Mistrzów? Boniek: To była burza!

- Postanowiliśmy zainwestować środki państwowe i wesprzeć ten sukces. Zresztą rozmowy zaczęliśmy już kilka tygodni temu, gdy to mistrzostwo nie było jeszcze pewne. Wesprzemy budowę stadionu. Do takiego poziomu, aby mógł służyć klubowi również w rozgrywkach europejskich. Już teraz trzymam kciuki za sukces w Lidze Mistrzów - powiedział Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów, zapowiadając wsparcie przebudowy stadionu Rakowa, poinformował o szczegółach pomocy z budżetu państwa. - Przeznaczymy ok. 40 milionów złotych - zapewnił w czwartek premier.

- Według wstępnego kosztorysu, wstępnej kalkulacji, stadion będzie kosztować od 60 do 70 milionów złotych, przebudowa tego stadionu, zwiększenie liczby miejsc. Z tej puli zdecydowanie ponad połowę, co najmniej ok. 40 milionów, przeznaczymy z budżetu państwa na wsparcie dla Rakowa - powiedział Morawiecki.

Właściciel Rakowa Michał Świerczewski dodał, że liczy, iż prace zostaną zakończone w połowie 2024 roku.

- Wydaje mi się, że realnym terminem, gdyby wszystko przebiegło pomyślnie, jest połowa przyszłego roku. Jeśli chodzi o prace stadionowe, chodzi głównie o dwie trybuny i prace dookoła stadionu, dlatego taki harmonogram jest możliwy - przyznał Świerczewski.