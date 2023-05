W czwartek 11 maja rozegrany zostanie trzeci mecz ćwierćfinałowy Energa Basket Ligi pomiędzy PGE Spójnią Stargard oraz Legią Warszawa. Stołeczny klub prowadzi już w tej serii 2:0 i jest o krok od awansu. Czy uda im się to osiągnąć już w tym spotkaniu? Relacja na żywo z meczu PGE Spójnia Stargard – Legia Warszawa na Polsatsport.pl.

Drużyny fazę zasadniczą ukończyły tuż obok siebie – Legia znalazła się na czwartym miejscu, a ich rywale "oczko" niżej. Taka sytuacja zwiastowała w miarę wyrównane starcie pomiędzy ekipami, jednakże na ten moment nie można tak go nazwać. Po dwóch spotkaniach koszykarze z Warszawy prowadzą, wygrywając 84:77, a także 91:78.

ZOBACZ TAKŻE: Euroliga: Real Madryt i AS Monaco w turnieju finałowym

Podopieczni Sebastiana Machowskiego mają ostatnią szansę, by móc dalej walczyć o półfinał Energa Basket Ligi. Jeśli dojdzie do ich kolejnej porażki, pożegnają się z tegorocznymi rozgrywkami, ponieważ ćwierćfinałowa rywalizacja trwa do trzech wygranych. Stargardzką drużynę czeka bardzo trudne zadanie, jednakże nic jeszcze nie jest przesądzone i wszystko może się wydarzyć.

Relacja i wynik na żywo meczu PGE Spójnia Stargard – Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

MSZ, Polsat Sport