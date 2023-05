Nadszedł czas na trzecie ćwierćfinałowe starcie pomiędzy Treflem Sopot i Śląskiem Wrocław. Która z drużyn wygra, jednocześnie zbliżając się do awansu do półfinału? Transmisja meczu Trefl Sopot – Śląsk Wrocław w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.