Ostatnie dwa tygodnie pozwoliły kibicom Juventusu odzyskać wiarę w drużynę Massimiliano Allegriego. Po odpadnięciu z Pucharu Włoch w półfinale z Interem, Stara Dama zdobyła 7 z 9 możliwych punktów w Serie A. Po remisie z Bologną, przyszły zwycięstwa z Lecce oraz Atalantą, co dało turyńczykom awans na drugie miejsce w tabeli.

Szczególnie ważna była ostatnia wygrana z Atalantą odniesiona dzięki bramkom Samuela Illinga Juniora oraz Dusana Vlahovicia. Serb trafił do siatki w drugim meczu z rzędu i wygląda na to, że pomału zapomina o problemach, które trapiły go w ostatnich miesiącach.

Vlahovicia, Arkadiusza Milika i Angela di Marię będą starali się w czwartkowy wieczór powstrzymać piłkarze Sevilli, którzy są rywalem Juventusu w półfinale Ligi Europy. Ekipa z Andaluzji to specjaliści od rozgrywek będących kontynuacją Pucharu UEFA. Po raz ostatni Sevilla sięgała po Ligę Europy w 2020 roku. W tej edycji wyeliminowała już m. in. Manchester United.

Drużyna prowadzona przez Jose Luisa Mendilibara notuje ostatnio progres w La Liga, gdzie oddaliła od siebie widmo ewentualnego spadku. Pomogły w tym trzy zwycięstwa w czterech ostatnich meczach, w tym z Athletikiem Bilbao czy Villarrealem. Czy kolejną ofiarą Andaluzyjczyków będzie Juve?

Relacja i wynik na żywo z meczu Juventus FC - Sevilla FC od 21:00 na Polsatsport.pl.

psl, Polsat Sport