Piłkarze Fiorentiny nie przeżywają aktualnie swojego najlepszego okresu. W ostatnich pięciu rozegranych spotkaniach wygrali zaledwie raz, z będącą na ostatnim miejscu w tabeli Serie A Sampdorią. Warto też przypomnieć, że przegrali oni drugie starcie ćwierćfinałowe z Lechem 2:3 i gdyby polska drużyna zaprezentowała się lepiej w Poznaniu, to kto wie, czy w ogóle bylibyśmy świadkami gry Włochów na tym etapie Ligi Konferencji.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski z golem na wagę zwycięstwa i awansu. Kolejny popis

Zespół ze Szwajcarii również musiał długo walczyć o swój awans do półfinału. Po pierwszym, zremisowanym meczu z Niceą można było się tego spodziewać. Do rozstrzygnięcia doszło dopiero w dogrywce rewanżowego starcia pomiędzy tymi drużynami, gdy w 98. minucie do bramki trafił Kasim Adams.

Zarówno włoska, jak i szwajcarska drużyna nie znajdują się w łatwej sytuacji – na ten moment są w swoich ligach poza pozycjami gwarantującymi grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Jeśli nic się nie zmieni, to odpadnięcie z tegorocznej edycji Ligi Konferencji zakończy nadzieje którejś z ekip na ponowne występy poza granicami swojego kraju w następnej kampanii.

Relacja i wynik na żywo meczu Fiorentina – FC Basel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

MSZ, Polsat Sport