MVP finałów PlusLigi! Zobacz jak poprowadzili Jastrzębski Węgiel do złota (WIDEO)

Tegoroczna rywalizacja o mistrzostwo Polski pomiędzy Jastrzębskim Węglem a ZAKSĄ rozstrzygnęła się w trzech meczach. Podopieczni Marcelo Mendeza oddali rywalom zaledwie seta. Najpierw pokonali u siebie ZAKSĘ 3:0, aby wygrać na Opolszczyźnie 3:1. Dzieła zniszczenia dopełnili w środowy wieczór, kiedy ponownie okazali się lepsi od ówczesnych mistrzów Polski - 3:0. Złote medale zostały w Jastrzębiu, które po roku przerwy odzyskało prymat w kraju.

Do wielkiego sukcesu jastrzębian poprowadził tercet Boyer, Fornal, Gladyr. Każdy z nich został wyróżniony nagrodą MVP spotkania. Boyer w pierwszym boju świetnie spisywał się w polu serwisowym, Fornal w Kędzierzynie-Koźlu był nie do zatrzymania w ataku, natomiast Gladyr w ostatniej batalii stanowił ścianę nie do przebicia w bloku.



Stephen Boyer (statystyki z pierwszego meczu finałowego)*:

Punkty: 14

Punkty w bloku: 1

Punkty na zagrywce: 4

62,96% skuteczności w ataku

Tomasz Fornal (statystyki z drugiego meczu finałowego):

Punkty: 20

Punkty w bloku: 1

Punkty na zagrywce: 1

37,5% perfekcyjnego przyjęcia

62,07% skuteczności w ataku

Jurij Gladyr (statystyki z trzeciego meczu finałowego):

Punkty: 12

Punkty w bloku: 6

Punkty na zagrywce: 2

80% skuteczności w ataku

*statystyki za PlusLiga.pl

Z tej trójki zdecydowanie najbardziej doświadczony jest Gladyr, dla którego miniony sezon był już 13. w PlusLidze. Dotychczas rozegrał w niej 312 meczów i zdobył 2701 punktów. Ukrainiec popisał się 347 asami serwisowymi oraz 627 punktami w bloku. To były siatkarz m.in. Projektu Warszawa, w barwach którego zdobył najwięcej punktów w jednym meczu - 21 - w wyjazdowej konfrontacji przeciwko AZS-owi Częstochowa w sezonie 2008/2009. Co ciekawe, również przeciwko Akademikom spod Jasnej Góry zdobył najwięcej asów serwisowych w jednym meczu (6), będąc zawodnikiem ZAKSY w 2013 roku.

Fornal rozegrał siedem sezonów w PlusLidze. Na swoim koncie posiada 212 spotkań i 2565 punkty (200 na zagrywce i 311 w bloku). Najwięcej punktów w jednym meczu zdobył w 2018 roku jako siatkarz Cerrad Czarnych Radom w przegranym starciu z ONICO Warszawa 2:3. Przy swoim nazwisku zapisał wówczas 27 "oczek".

Najkrótszą historię w PlusLidze posiada Boyer, dla którego był to drugi sezon w naszym kraju. Francuz wystąpił w 62 meczach i zdobył 761 punktów (90 na zagrywce i 71 w bloku). Swój życiowy mecz pod względem zdobyczy rozegrał w listopadzie 2022 roku, kiedy w Warszawie przeciwko Projektowi zainkasował aż 32 punkty.

Tak świetna postawa tej trójki plus kapitalna gra pozostałych sprawiła, że byliśmy świadkami jednego z najbardziej jednostronnych finałów w historii PlusLigi. ZAKSA okazję do rewanżu będzie mieć niebawem. Już 20 maja w Turynie oba zespoły spotkają się bowiem w finale Ligi Mistrzów.