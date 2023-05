Nadszedł czas na rywalizację o trzecie miejsce Tauron 1. Ligi, w której zmierzą się Chemeko-System Gwardia Wrocław oraz BKS Visła Proline Bydgoszcz. Która z tych drużyn dopnie swego i zakończy sezon na najniższym stopniu podium? Transmisja meczu Chemeko-System Gwardia Wrocław – BKS Visła Proline Bydgoszcz w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

W sezonie zasadniczym to siatkarze z Wrocławia okazali się lepsi, jednakże różnica była minimalna – udało im się zapisać na koncie 22 zwycięstwa, a ekipa z Bydgoszczy wygrała zaledwie o jeden mecz mniej. Podopieczni Dawida Murka w trakcie fazy pucharowej rozegrali o jedno spotkanie więcej, co może dać im się we znaki w trakcie tej rywalizacji.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Fornal ostrożny przed trzecim meczem finału. "Dwa zwycięstwa jeszcze nic nie dają"

Drużyna z Bydgoszczy pomimo gorszych wyników w fazie zasadniczej dostała się do tego samego miejsca, co zawodnicy wrocławskiej Gwardii. W jej trakcie wygrała także bezpośrednie starcie z tym rywalem wynikiem 3:2. Utrzymanie podobnego poziomu może zagwarantować im trzecie miejsce na koniec sezonu. Czy faktycznie tak się stanie?

Transmisja meczu Chemeko-System Gwardia Wrocław – BKS Visła Proline Bydgoszcz w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

MSZ, Polsat Sport