Mistrz świata Evenepoel pokonał trasę niedzielnych zmagań w czasie 41.24 i był o sekundę szybszy od Brytyjczyka Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers). Trzecie miejsce z dwusekundową stratą zajął inny kolarz z Wielkiej Brytanii Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

"Nie najlepiej rozłożyłem siły. Zacząłem zbyt szybko i drugą część trasy - pod wiatr - przejechałem źle. Na szczęście, po technicznym fragmencie zdołałem wykrzesać jeszcze trochę sił. To kolejne etapowe zwycięstwo, co oczywiście jest bardzo miłe, ale to na pewno nie była moja najlepsza jazda na czas w karierze. Walka była zacięta, trzeba się cieszyć, że udało się wygrać" - powiedział Evenepoel.

Prowadzący w klasyfikacji generalnej od czwartego etapu Norweg Andreas Leknessund (DSM) uplasował się na 19. pozycji (1.15 straty) i wypadł poza ścisłą czołówkę wyścigu. Evenepoel ma 45 s przewagi nad Thomasem i 47 nad Słoweńcem Primozem Roglicem (Jumbo-Visma). Leknessund jest piąty - 1.07 straty.

Jedyny reprezentant Polski w stawce Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe) uplasował się w niedzielę na 145. pozycji - 5.55 straty.

Poniedziałek jest dniem przerwy, a we wtorek peleton przejedzie 196 km ze Scandiano do Viareggio.

Wyniki 9. etapu, jazda indywidualna na czas, Savignano sul Rubicone - Cesena (35 km):

1. Remco Evenepoel (Belgia/Soudal-Quick-Step) 41.24

2. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos Grenadiers) strata 1 s

3. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 2

4. Stefan Kueng (Szwajcaria/Groupama-FDJ) 4

5. Bruno Armirail (Francja/Groupama-FDJ) 8

6. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 17

7. Thymen Arensman (Holandia/Ineos Grenadiers) 24

8. Aleksandr Własow (neutralny/Bora-hansgrohe) 30

9. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 35

10. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain Victorious) 42

...

145. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 5.55

Klasyfikacja generalna:

1. Remco Evenepoel (Belgia/Soudal-Quick-Step) 34:33.42

2. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos Grenadiers) strata 45 s

3. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 47

4. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 50

5. Andreas Leknessund (Norwegia/DSM) 1.07

6. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) ten sam czas

7. Aleksandr Własow (neutralny/Bora-hansgrohe) 1.48

8. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain Victorious) 2.13

9. Lennard Kaemna (Niemcy/Bora-hansgrohe) 2.37

10. Pavel Sivakov (Francja/Ineos Grenadiers) 2.58

...

122. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 1:24.50